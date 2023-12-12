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В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК

В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК
Общество,  Фото:УКС РБ
Объект стоимостью более 100 млн отремонтировали в Селенгинском районе

Масштабный капитальный ремонт провели в дворце культуры в городе Гусиноозёрск в Бурятии. Лепнина на потолке, мраморные лестницы, старинные памятники – всё это отреставрировали в местном ДК «Шахтёр». Сейчас на объекте остались последние штрихи, и совсем скоро гусиноозёрцы смогут оценить окончательный вид одного из самых популярных зданий в городе.

- Капитальный ремонт дома культуры начался в феврале этого года. Работа была проведена действительно масштабная, рабочие восстановили историческое здание. Мы не раз приезжали в Гусиноозёрск посмотреть, как продвигаются работы. Ещё месяц назад здесь кипел рабочий процесс, а сегодня уже практически все завершено и проходит уборка помещений. В здании отремонтировали системы отопления, электроснабжения, вентиляции, канализации и выполнили внутреннюю отделку. На ремонт объекта направили более 111 миллионов рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- ДК «Шахтёр» не ремонтировался 65 лет – с самого момента постройки. Конечно, за все эти годы накопилось много проблем. Необходимо было заменить систему вентиляции, систему электроснабжения. У нас центральная система отопления, но в некоторых помещениях «Шахтёра» было прохладно, - рассказала председатель комитета по культуре администрации МО «Селенгинский район» Наталья Аюшеева.

В здании не только заменили инженерные системы, но также обновили внутреннюю отделку и отреставрировали фасад.

- В рамках капремонта на объекте восстановили старинные архитектурные элементы, мраморную плитку и все инженерные системы. Также здесь провели благоустройство прилегающей территории, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Как отметили в управлении, дом культуры «Шахтёр» в Гусиноозёрске был построен в 1958 году. Комплексный капитальный ремонт здания не проводился со дня открытия. Свои двери обновлённое здание откроет уже 13 декабря.

Гусиноозерск Бурятия капитальный ремонт дом культуры Селенгинский район

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