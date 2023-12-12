В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда



Жители Мухоршибири поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», кто отвечает за состояние территории около центральной районной больницы. По их словам, возле здания сплошной гололёд и потому ходить там стало опасно.



- Ничего не посыпано. В поликлинику идёшь – лёд, на профилактику – то же. К центральному входу не пройти – слишком скользко. Дорожки все усыпаны снегом и никто их не чистит. Территория больницы должна быть безопасной, а у нас – всё наоборот, – сетуют сельчане.



И. о. главврача Мухоршибирской ЦРБ Татьяна Кучинская отметила: причина всему – недавние снегопады и заверила, что ситуация под контролем. Уборка снега, по её словам, ведётся.



- Заключён договор с МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок» по отсыпке территории щебёночно-песчаной смесью. Дважды производилась уборка снежного покрова механической щёткой на базе трактора МТЗ-82. Механическим способом сделали отсыпку ЩПС. На входах постелили антискользящие дорожки. Производится и ручная отсыпка – на территории работает штатный дворник, – сообщила руководитель медучреждения.

