12 декабря

11 декабря

Популярное

В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда

В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мухоршибирцы заявили, что территория ЦРБ стала небезопасной

Жители Мухоршибири поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», кто отвечает за состояние территории около центральной районной больницы. По их словам, возле здания сплошной гололёд и потому ходить там стало опасно. 

- Ничего не посыпано. В поликлинику идёшь – лёд, на профилактику – то же. К центральному входу не пройти – слишком скользко. Дорожки все усыпаны снегом и никто их не чистит. Территория больницы должна быть безопасной, а у нас – всё наоборот, – сетуют сельчане.

И. о. главврача Мухоршибирской ЦРБ Татьяна Кучинская отметила: причина всему – недавние снегопады и заверила, что ситуация под контролем. Уборка снега, по её словам, ведётся.
 
- Заключён договор с МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок» по отсыпке территории щебёночно-песчаной смесью. Дважды производилась уборка снежного покрова механической щёткой на базе трактора МТЗ-82. Механическим способом сделали отсыпку ЩПС. На входах постелили антискользящие дорожки. Производится и ручная отсыпка – на территории работает штатный дворник, – сообщила руководитель медучреждения. 
больница гололёд жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку
Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку
Общество, 12.12.2023
На давно закрытый полигон на Стеклозаводе везут отходы с очистных сооружений, заявляют общественники
В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах
В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах
Общество, 12.12.2023
Аварийные ситуации произошли сразу на двух котельных города
В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда
В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда
Общество, 12.12.2023
Мухоршибирцы заявили, что территория ЦРБ стала небезопасной
В январе возобновятся авиарейсы Улан-Удэ – Улан-Батор
В январе возобновятся авиарейсы Улан-Удэ – Улан-Батор
Общество, 12.12.2023

Летать будет авиакомпания «ИрАэро»

В Улан-Удэ автобусам выделили больше дизеля, чтобы в салонах было тепло
В Улан-Удэ автобусам выделили больше дизеля, чтобы в салонах было тепло
Общество, 12.12.2023
Водителям напомнили о необходимости заезжать на каждую остановку
«Нерпа со штангой, овощемэн»: В Бурятии дети рисовали ЗОЖ
«Нерпа со штангой, овощемэн»: В Бурятии дети рисовали ЗОЖ
Общество, 12.12.2023
В конкурсе участвовали более 700 детей
Жителям Бурятии разъяснили, можно ли пропускать детсады в сильные морозы
Жителям Бурятии разъяснили, можно ли пропускать детсады в сильные морозы
Общество, 12.12.2023
Родители дошкольников могут решать это самостоятельно
В районе Бурятии проведут лыжные гонки
В районе Бурятии проведут лыжные гонки
Общество, 12.12.2023
Соревнования состоятся в селе Турунтаево
В Улан-Удэ отметят 95-летие со дня рождения Чингиза Айтматова
В Улан-Удэ отметят 95-летие со дня рождения Чингиза Айтматова
Общество, 12.12.2023
В рамках мероприятия подведут итоги нескольких конкурсов
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 11.12.2023
Открытие фестиваля состоится в конце декабря
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Общество, 11.12.2023
Также у них второе и четвёртое места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^