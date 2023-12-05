05 декабря

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В Бурятии издали книгу о Ларисе Сахьяновой и Петре Абашееве

В Бурятии издали книгу о Ларисе Сахьяновой и Петре Абашееве
Общество,  Фото:БРХК
Её тираж – 300 экземпляров

Бурятский республиканский хореографический колледж издал книгу с «Любовью навсегда» (0+), посвящённую легендарной паре – Ларисе Сахьяновой и Петру Абашееву.

Презентация пройдёт в Бурятском театре оперы и балета в рамках концерта «Вселенная творчества» 12 декабря (0+).

Вклад народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева в развитие балетного искусства Бурятии сложно оценить. Авторы книги собрали воедино личную и творческую биографию известных артистов.

Лариса Сахьянова - прима-балерина, с чьим именем ассоциируется становление бурятского балета и хореографического училища. Окончила Московское хореографическое училище при Большом театре СССР (ныне Московская академия хореографии). В 1946 году была принята в труппу Бурятского музыкально-драматического театра, участвовала в массовых сценах. В 1948 году стала первой бурятской балериной, станцевавшей заглавную партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». С момента открытия хореографического училища была его первым художественным руководителем до 1983 года, преподавала классический танец.

Пётр Абашеев в1955 году окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, с того времени являлся солистом Бурятского театра оперы и балета. Он исполнил почти весь репертуар театра. Вместе с народной артисткой СССР Ларисой Сахьяновой станцевал тысячи спектаклей, объездил с гастролями многие страны. Руководил хореографическим училищем с 1986 по1997 гг.

В честь 95-летия со дня рождения Ларисы Сахьяновой издали книгу «С любовью навсегда» тиражом 300 штук. Авторами выступили доцент кафедры истории и теории музыки ВСГИК, кандидат исторических наук Ольга Русинова и доцент кафедры хореографического искусства, заслуженный работник культуры России Людмила Пермякова.
книги балет

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