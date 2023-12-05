Работы выполнены на 90%
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии вышло на финишную прямую строительство нового детского сада. Подрядная организация выполнила работы на объекте на 90%. Осталось расставить мебель, оборудование и провести уборку, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.
Здание будет отапливаться от газовой котельной, а для каждой группы здесь предусмотрели отдельную детскую площадку.
Планируется, что в начале следующего года детский сад примет 250 ребятишек.
Здание двухэтажного детского сада возвели менее чем за год. Там светлые и просторные игровые, современный пищеблок, актовый и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда.
- На текущую дату объект практически готов. До 6 декабря подрядчик должен завершить отделочные работы, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.
В пригороде Улан-Удэ завершается строительство детского сада
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он повредил водопроводную трубу
За высокое качество образовательных услуг
Работы выполнены на 90%
Из-за перегрузок происходят частые отключения электричества
Мужчину нашли и оштрафовали
Юрий Алексеевич был не только талантливым музыкантом, но и хорошим педагогом
Об этом предупредила администрация учреждения
Она побеседовала со всеми подростками
Отличившиеся сотрудники получили награды
Большегруз занесло
Женщина живёт в Бурятии около 30 лет
На втором месте пока «Ирбис»
Их передадут в зону СВО
Но «песок долго не держится»
Госавтоинспекция Бурятии призвала водителей и пешеходов быть внимательнее