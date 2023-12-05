В пригороде Улан-Удэ завершается строительство детского сада

Работы выполнены на 90%



В селе Поселье Иволгинского района Бурятии вышло на финишную прямую строительство нового детского сада. Подрядная организация выполнила работы на объекте на 90%. Осталось расставить мебель, оборудование и провести уборку, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.



Здание будет отапливаться от газовой котельной, а для каждой группы здесь предусмотрели отдельную детскую площадку.



Планируется, что в начале следующего года детский сад примет 250 ребятишек.



Здание двухэтажного детского сада возвели менее чем за год. Там светлые и просторные игровые, современный пищеблок, актовый и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда.



- На текущую дату объект практически готов. До 6 декабря подрядчик должен завершить отделочные работы, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

