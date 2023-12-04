06 декабря

05 декабря

Популярное

В Улан-Удэ объяснили, как перевести многоквартирный дом в дом блокированной застройки

В Улан-Удэ объяснили, как перевести многоквартирный дом в дом блокированной застройки
Общество,  Фото:pixabay.com
Пояснения дали в управлении комплексного развития территорий

В границах территории, которая в центре Улан-Удэ, попадает под реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ), расположены дома, которые числятся как многоквартирные. Однако фактически они являются домами блокированной застройки.

Если вы задумываетесь о том, как актуализировать документы на свою недвижимость, тогда поможет следующая информация:













Программа КРТ стартовала в этом году и касается исторического центра города. Застроить планируют З5 гектаров: от улицы Профсоюзная, вдоль Смолина и до улицы Кузнечная со стороны набережной.

Старые дома, которые находятся на участке, попадающем в границы КРТ, занимают порядка 30 тысяч квадратных метров. Их планируется снести, жильцов расселить, а на их месте построить около 200 тысяч квадратных метров нового жилья. 
минстрой РБ многоквартирные дома

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
Общество, 06.12.2023
Мероприятие прошло в Гусиноозёрске
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
Общество, 06.12.2023
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Общество, 06.12.2023
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
Общество, 06.12.2023
Холодать будет с каждым днём всё сильнее
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Общество, 06.12.2023
Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
Общество, 06.12.2023
Эти животные способны привязываться к людям
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 06.12.2023
Туристов просят не выходить в горы
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Общество, 06.12.2023
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
Общество, 06.12.2023
Награждение прошло в рамках Дня добровольца
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
Общество, 06.12.2023
Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^