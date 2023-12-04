В Улан-Удэ объяснили, как перевести многоквартирный дом в дом блокированной застройки

В границах территории, которая в центре Улан-Удэ, попадает под реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ), расположены дома, которые числятся как многоквартирные. Однако фактически они являются домами блокированной застройки.Если вы задумываетесь о том, как актуализировать документы на свою недвижимость, тогда поможет следующая информация:Программа КРТ стартовала в этом году и касается исторического центра города. Застроить планируют З5 гектаров: от улицы Профсоюзная, вдоль Смолина и до улицы Кузнечная со стороны набережной.Старые дома, которые находятся на участке, попадающем в границы КРТ, занимают порядка 30 тысяч квадратных метров. Их планируется снести, жильцов расселить, а на их месте построить около 200 тысяч квадратных метров нового жилья.