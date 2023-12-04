В Бурятии разыграют кубок по танцевальному спорту

Награждение проходит в течение всего соревновательного дня.



Отметим, соревнование станет отборочным для формирования сборной региона для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа в 2024 году.



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9 и 10 декабря в столице Бурятии пройдёт межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Кубок Лидера». Мероприятие состоится в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.- Ожидается участие более 200 спортсменов из 14 спортивных клубов Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия. Команда нашего региона будет представлена ведущими танцевальными парами из 7 танцевально-спортивных клубов, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.7.45 - 10.00 - Спортивные пары («Дети-2» - N-класс)10.00 - 12.00 - Спортивные пары («Дети-1», «Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь» до С-класса)12.00 - 14.00 - Спортивные пары («Дети-1», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь» до Д-класса, «Дети-2» - первенство г. Улан-Удэ (латиноамериканская программа))15.00 - Торжественное открытие соревнований15.30 - 18.00 - Спортивные пары («Дети-1», «Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь», «Дети-2» - первенство г. Улан-Удэ (европейская программа))18.00 20.00 - Спортивные пары («Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь», «Взрослые» - чемпионат г. Улан-Удэ (латиноамериканская программа))9.00 - Сольные выступления («Малыши», «Дети-0», «Дети-1»)12.15 - Сольные выступления («Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2»)14.00 - Сольные выступления («Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2»)16.00 - Сольные выступления («Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь»)18.00 - Спортивные пары («Дети-1» - первенство г. Улан-Удэ (европейская и латиноамериканская программы))18.30 - Спортивные пары («Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодёжь»)