Район Бурятии стал обладателем международной премии в области событийного туризма

Отличились тарбагатайцы

Праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол» занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» международной премии Russian Event Awards (финальные мероприятия конкурса и церемония награждения прошли 24 ноября). Об этом сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Организатором мероприятия выступала администрация Тарбагатайского района. Автор проекта: Мария Мусейко.

Праздник с успехом прошёл в сентябре при поддержке регионального министерства туризма. Всего в 2023 году в рамках республиканской субсидии было поддержано 5 событийных мероприятий в районах Бурятии, отметили в министерстве.

«Поздравляю всех тарбагатайцев с нашей победой! – написал в телеграм-канале глава района Владимир Смолин. - Это мероприятие объединило жителей всех наших сельских поселений и сделало его одним из лучших в стране. Для района, участие в подобных мероприятиях - это большой опыт в развитии туризма и брендингу территорий. Высокая экспертная оценка лидеров туриндустрии ещё раз доказала, что мы на верном пути».

«Впереди нас ждут новые победы и свершения!» - надеется глава Тарбагатайского района.