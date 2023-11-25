Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит турнир на призы Любови Волосовой



До Волосовой представители Бурятии не поднимались на олимпийский пьедестал почти полвека – до неё это был боксёр Велингтон Баранников, взявший серебро на Играх 1964 года.



Сейчас Любовь по-прежнему живёт в Улан-Удэ. Свою жизнь она связала с силами специального назначения, служит в ОМОН «Кречет».





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24 ноября в Улан-Удэ стартовали первые всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек на призы бронзового призёра Олимпийских игр-2012 в Лондоне Любови Волосовой.За медали борются порядка 500 спортсменок из разных регионов – от Калининграда до Сахалина.На открытии турнира Любови Волосовой вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия». Награду ей передал заместитель председателя правительства Алдар Гулгенов.- Мы чествуем нашу именитую спортсменку, призёра Олимпийских игр, двукратную чемпионку Европы, неоднократного призёра чемпионатов мира. И на сегодняшнем соревновании будет формироваться состав сборной Российской Федерации в категории от 16 до 18 лет. Участникам я хочу пожелать ярких схваток, побед. Уверен, сегодня родится чья-то новая история олимпийского пути, зажгутся новые звёзды, - сказал Алдар Гулгенов.Сама Любовь подчеркнула, что этот турнир для неё – огромное событие в жизни.- Для меня сегодня очень значимый день. Проводится турнир …- здесь именитая спортсменка разволновалась и сбилась, зал поддержал её аплодисментами. - Очень волнуюсь, намного проще было выходить бороться. Хотелось бы в первую очередь пожелать спортсменам высоких спортивных результатов, чтобы наши спортсмены с гордостью представляли нашу страну, и чтобы были сильнейшими в мире, - сказала Любовь Волосова.Также она поблагодарила правительство Бурятии, министерство спорта и федерацию вольной борьбы в республике. И выразила отдельную благодарность спонсорам за поддержку спортсменов. Генеральным партнёром федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие.- Вольная борьба для Бурятии – это не просто популярный и любимый вид спорта, это спорт, который уходит своими корнями в историю, который в душе почти у каждого жителя нашей республики. Конечно, Любовь Михайловна является достоянием нашего региона, той путеводной звездой, за которой идут многие наши спортсмены, тем примером для подражания, которому следует наши подрастающие, ещё юные звёзды. Я уверен, что на этом ковре определятся сильнейшие, самые лучшие. Хочется пожелать, чтобы состав, сформированный здесь, был самым сильным, показывал и защищал честь нашей страны на международной арене, как это делала Любовь Михайловна, - сказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.Соревнования проходят в Физкультурно-спортивном комплексе. Они завершатся 26 ноября.Любовь Волосова – уроженка Хакасии, главные свои медали завоевала, живя и тренируясь в Улан-Удэ и выступая за Бурятию. Она пока единственная в Бурятии призёр Олимпийских игр по женской борьбе.В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне в борьбе за выход в финал в весовой категории до 63 кг Любовь проиграла китаянке Цзин Жуйсюэ. В поединке за третье место она в непростой схватке одолела Монику Эву Михалик из Польши. В решающем сете Волосова по жребию получила право на атаку. Россиянка сумела провести результативный бросок и завоевала бронзу Олимпиады – главную спортивную награду в своей биографии.«Люба была хорошо готова и, на мой взгляд, имела все шансы побороться за победу. Впрочем, и эта медаль историческая. Знаете, почему? Это первая олимпийская награда (по борьбе – ред.) в истории Бурятии!» - комментировал тогда личный тренер спортсменки Андрей Бузин.