25 ноября

24 ноября

Популярное

Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска

Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Деньги он забрал во время конфликта с предпринимательницей

В производстве дознания отдела полиции по Железнодорожному району находится уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». По подозрению в грабеже задержан 56-летний улан-удэнец.

Предварительно установлено, что мужчина похитил со стойки в павильоне по продаже фастфуда пять тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Деньги он забрал во время конфликта с хозяйкой киоска из-за того, что та не хотела возвращать его сестре, трудоустроившейся в организацию, паспорт и плату за отработанное время.

Также во время потасовки он, размахивая терминалом для оплаты банковскими картами, повредил телефон потерпевшей, которая снимала происходящее на камеру. О случившемся владелица бизнеса сообщила в полицию.

- Все участники инцидента для разбирательства были доставлены сотрудниками в орган внутренних дел. Дознание по данному факту продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
Общество, 25.11.2023
Женщина оформила несколько кредитов, заняла деньги у знакомого
Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска
Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска
Общество, 25.11.2023
Деньги он забрал во время конфликта с предпринимательницей
Житель Бурятии вместе с женой скрывался от полиции в лесной землянке
Житель Бурятии вместе с женой скрывался от полиции в лесной землянке
Общество, 25.11.2023
Он обвинялся в краже, разбое и в незаконном приобретении и хранении наркотических средств
В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов
В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов
Общество, 25.11.2023
Торжественное награждение лауреатов проведут 30 ноября
Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Общество, 25.11.2023
В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 25.11.2023
В Улан-Удэ днём -12 мороза
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
Общество, 24.11.2023
В республике выявят сильнейшие команды среди учащихся образовательных учреждений
В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»
В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»
Общество, 24.11.2023
Победительницей стала сотрудница УФСИН
На юге Байкала официально откроют лыжный сезон
На юге Байкала официально откроют лыжный сезон
Общество, 24.11.2023
В Иркутской области разыграют «Приз первой лыжни»
В Забайкалье началась миграция дзеренов из Монголии
В Забайкалье началась миграция дзеренов из Монголии
Общество, 24.11.2023
Животные переходят границу большими стадами
В вузе Бурятии создают цифровой гербарий байкальских лекарственных растений
В вузе Бурятии создают цифровой гербарий байкальских лекарственных растений
Общество, 24.11.2023
В настоящее время разрабатывается прототип ресурса
Житель Иркутской области отпраздновал столетний юбилей
Житель Иркутской области отпраздновал столетний юбилей
Общество, 24.11.2023
Михаил Залепо – ветеран Великой Отечественной войны
Многодетные матери Бурятии удостоились высоких церковных наград
Многодетные матери Бурятии удостоились высоких церковных наград
Общество, 24.11.2023
Семьям вручили «Патриарший знак материнства»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^