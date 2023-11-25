Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги он забрал во время конфликта с предпринимательницей



В производстве дознания отдела полиции по Железнодорожному району находится уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». По подозрению в грабеже задержан 56-летний улан-удэнец.



Предварительно установлено, что мужчина похитил со стойки в павильоне по продаже фастфуда пять тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Деньги он забрал во время конфликта с хозяйкой киоска из-за того, что та не хотела возвращать его сестре, трудоустроившейся в организацию, паспорт и плату за отработанное время.



Также во время потасовки он, размахивая терминалом для оплаты банковскими картами, повредил телефон потерпевшей, которая снимала происходящее на камеру. О случившемся владелица бизнеса сообщила в полицию.



- Все участники инцидента для разбирательства были доставлены сотрудниками в орган внутренних дел. Дознание по данному факту продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

