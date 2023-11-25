В Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём -12 мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 25 ноября, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами до -6, по северо-востоку -19,-24.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -12,-14.



