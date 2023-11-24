Росгвардейцы Бурятии поздравили женщин с Днём матери





















В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии навестили матерей погибших сослуживцев, а также женщин-коллег, пенсионеров службы и подшефных ветеранов.В посёлке Багдарин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району поздравили свою подопечную – ветерана Великой Отечественной войны Любовь Павловну Белокопытову. Во время войны она трудилась на золотодобывающем прииске. Любовь Павловна в течение многих лет работала учителем русского языка и литературы, имеет почётное звание «Ветеран труда».Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Тункинскому и Окинскому районам поздравили свою коллегу Баирму Ангахаеву, маму шестерых детей. Благодарственное письмо и подарок росгвардейцы вручили Светлане Жамсаевне, маме своего сослуживца – младшего сержанта полиции Сергея Даданова.В управлении Росгвардии по Бурятии была представлена выставка рисунков «Пусть всегда будет мама» - творчество детей личного состава, сообщили в пресс-службе ведомства.