Толпа Дедов Морозов прошла по Улан-Удэ

Они порадовали горожан мандаринками



Толпа Дедов Морозов и пара Снегурочек прошлась сегодня по Улан-Удэ. Их видели на Элеваторе, площади Советов, затем «новогодние дедушки» в красных шубах прогулялись по «Арбату», а также возле Русского драматического театра.



Дедушки Морозы и Снегурочки дарили горожанам мандаринки и поднимали настроение. Прохожие улыбались и с удовольствием принимали презенты. Один из очевидцев запечатлел их на видео, которое опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Десант Дедов Морозов вышел на улицы города! – подписали видео.







Подобная акция проводится ежегодно.

