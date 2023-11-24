Они порадовали горожан мандаринками
Толпа Дедов Морозов и пара Снегурочек прошлась сегодня по Улан-Удэ. Их видели на Элеваторе, площади Советов, затем «новогодние дедушки» в красных шубах прогулялись по «Арбату», а также возле Русского драматического театра.
Дедушки Морозы и Снегурочки дарили горожанам мандаринки и поднимали настроение. Прохожие улыбались и с удовольствием принимали презенты. Один из очевидцев запечатлел их на видео, которое опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Десант Дедов Морозов вышел на улицы города! – подписали видео.
Подобная акция проводится ежегодно.
Толпа Дедов Морозов прошла по Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За последние 5 лет оказана помощь более 3000 оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В зимнее время тормозной путь вагона увеличивается в два раза
Общая сумма - 1,6 млрд рублей
Все регионы России переходят на единую периодичность проведения кадастровой оценки недвижимости
Получился оригинальный арт-объект
Она ярко-красного цвета
В 2022 – 24, а в 2023 - 10
Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58
Рыжая хищница убежала после полученной добычи
Они получат по 50 тысяч рублей
От пёсиков не удастся скрыться, или утаить «запрещёнку»
Регоператор её не вывозит
Чаще всего проблему сотрудники решают сами, без привлечения начальства
Детей призвали видеть не мусор, а вторсырьё
Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование