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Толпа Дедов Морозов прошла по Улан-Удэ

Толпа Дедов Морозов прошла по Улан-Удэ
Общество,  Фото:ГК "Титан"
Они порадовали горожан мандаринками

Толпа Дедов Морозов и пара Снегурочек прошлась сегодня по Улан-Удэ. Их видели на Элеваторе, площади Советов, затем «новогодние дедушки» в красных шубах прогулялись по «Арбату», а также возле Русского драматического театра.

Дедушки Морозы и Снегурочки дарили горожанам мандаринки и поднимали настроение. Прохожие улыбались и с удовольствием принимали презенты. Один из очевидцев запечатлел их на видео, которое опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Десант Дедов Морозов вышел на улицы города! – подписали видео.



Подобная акция проводится ежегодно.
Дед Мороз

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