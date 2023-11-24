Семьям вручили «Патриарший знак материнства»
23 ноября в Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. Благодарственным письмом главы республики за материнский труд и достойное воспитание детей отмечены и награждены 38 матерей. В их числе 28 многодетных мам. Также 10 женщин-матерей были отмечены за свою волонтёрскую деятельность.
Кроме этого, в этот день многодетные семьи Бурятии, явившие собой пример благочестивого супружества и духовно-нравственного воспитания своих детей, были удостоены высоких церковных наград — «Патриаршего знака материнства» I степени, который вручается семьям воспитавшим более девяти детей и «Патриаршего знака материнства» II степени, который вручается семьям воспитавшим более пяти детей.
Патриаршим знаком материнства I степени награждена Екатерина Решетникова. Патриаршим знаком материнства II степени награждены Наталья Ширапова, Нина Унагаева, Галина Шубенкина, Ольга Куликова и Елена Рулла.
- Для участников мероприятия была организована концертная программа и чаепитие, а также вручены памятные подарки, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Многодетные матери Бурятии удостоились высоких церковных наград
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