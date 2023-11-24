24 ноября

23 ноября

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В улан-удэнском парке появилась тёплая остановка с розетками для зарядки телефонов

В улан-удэнском парке появилась тёплая остановка с розетками для зарядки телефонов
Общество,  Фото:дирекция по паркам
Она ярко-красного цвета

В улан-удэнском парке «Юбилейный» появилась тёплая остановка. Она ярко-красного цвета, так что видна издалека.

- Она может согреть в такую морозную погоду и поможет зарядить телефон. Также вы можете просто посидеть и насладиться атмосферой и свежим воздухом в парке, - прокомментировали дирекции по паркам.

На остановке красуется надпись «Одод бултадаа маанартай», что в переводе на русский язык обозначает «Все звезды с нами».

В прошлом году на площади Советов установили обогреватели для рук. В этих «тумбочках» горожане с удовольствием отогревали пальцы после активного отдыха в ледовом городке. 
парки отдыха

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