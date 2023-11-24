Она ярко-красного цвета
В улан-удэнском парке «Юбилейный» появилась тёплая остановка. Она ярко-красного цвета, так что видна издалека.
- Она может согреть в такую морозную погоду и поможет зарядить телефон. Также вы можете просто посидеть и насладиться атмосферой и свежим воздухом в парке, - прокомментировали дирекции по паркам.
На остановке красуется надпись «Одод бултадаа маанартай», что в переводе на русский язык обозначает «Все звезды с нами».
В прошлом году на площади Советов установили обогреватели для рук. В этих «тумбочках» горожане с удовольствием отогревали пальцы после активного отдыха в ледовом городке.
В улан-удэнском парке появилась тёплая остановка с розетками для зарядки телефонов
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