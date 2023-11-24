В республике выявят сильнейшие команды среди учащихся образовательных учреждений
2 декабря в Бурятии состоятся республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Местом проведения турнира станет спортивный зал республиканского многоуровневого колледжа в Улан-Удэ.
Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная – дистанция 1,2 классов» в личном зачёте. К участию допускаются спортивные коллективы, клубы, команды школ, отдельные спортсмены.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заверенные командирующими организациями, направляются до 12:00 часов 28 ноября на электронную почту: turist0[email protected]. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
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