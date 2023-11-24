В Забайкалье сократилось количество выявленных новостных фейков

В 2022 – 24, а в 2023 - 10

Количество выявленных в 2023 году фейков сократилось в Забайкальском крае больше, чем в 2 раза, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает местный Центр управления регионом (ЦУР).

«По сравнению с прошлым годом, количество фейков, появившихся в Забайкальском крае, уменьшилось, - рассказала руководитель регионального ЦУР Натия Зайкина. - Однако они до сих пор встречаются. ЦУР Забайкальского края проводит регулярный мониторинг и выявляет недостоверную информацию. Мы ведём активную работу совместно с правительством региона по опровержению такой информации. Мы видим, что сегодня забайкальцы стали больше анализировать поступающую информацию, не доверять подобным сообщениям».

На основе данных единой системы противодействия распространению недостоверной информации автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» (от её имени работают ЦУР по всей стране – ред.), в 2022 году в Забайкалье появилось 24 фейка. В 2023 пока зафиксировано 10 таких новостей.

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг (проверка фактов – ред.) должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения - угрозу жизнедеятельности граждан», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Международный форум «Диалог о фейках» состоялся 22 ноября. Его организатором выступила АНО «Диалог Регионы». В 2023 году по России фиксируется увеличение именно региональных фейковых информационных поводов. Их количество выросло на 78% за год.