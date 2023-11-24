В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»

Победительницей стала сотрудница УФСИН
Сотрудница управления федеральной службы исполнения наказаний Инна Томских победила в первом Забайкальском межведомственном конкурсе красоты и профессиональных достижений среди женщин-военнослужащих и служащих силовых, режимных, ведомственных структур края «Краса в погонах». Гала-концерт прошёл в Чите 23 ноября.
По информации пресс-службы министерства культуры Забайкалья, ещё с августа девушки соревновались в стрельбе и прохождении полосы препятствий, кулинарии, интеллектуальном конкурсе, а также показали свои творческие номера.
Уже на гала-концерте девушки отвечали на вопросы об истории Забайкальского края: столицей какого государства была Чита, какое почётное звание получил генерал-губернатор Восточной Сибири за присоединение Дальнего Востока, какой населённый пункт был центром Горного округа в Забайкалье в 18-19 веках.
Во время гала-концерта девушек ждал конкурс «Мой герой». Одна из участниц посвятила эссе своей маме, следователю в отставке Ирине Лазаревой, которая пришла поддержать свою дочь. Главным героем маму назвала и ещё одна участница, Ольга Бобрович, которая исполнила часть любимой песни мамы. Сотрудница МЧС России по Забайкальскому краю Ксения Дусмеева назвала своим героем мужа, который работает в полиции. По словам представительницы УМВД России по городу Чите Анастасии Сильченковой, лучшим, самым надёжным героем для неё был и остаётся папа, Пётр Сильченков. Про непростую судьбу дедушки, Николая Тюменцева, рассказала Александра Полуэктова.
После начался самый зрелищный этап концерта – творческий блок. Со сцены звучали стихи о погибших героях спецоперации, театрализованные зарисовки из повседневной работы участкового, авторское стихотворение Марии Токаревой о девушках-лётчиках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Одна из участниц показала вместе с артистами театра кукол отрывок из постановки «Новый Пигмалион» (16+). Завершились творческие представления песней о спасателях, которые всегда придут на помощь. В номере участвовали не профессиональные артисты, а настоящие пожарные.
По итогам всех этапов конкурса, победительницей «Красы в погонах» стала сотрудница управления федеральной службы исполнения наказаний Инна Томских. Второе место у сотрудницы Читинской таможни Марии Токаревой, а третье место у сотрудницы управления федеральной службы судебных приставов Марины Леоновой.
Также каждая из девушек победила в следующих номинациях:
«Вдохновение» - Мария Токарева, Читинская таможня;
«Оригинальность» - Ольга Бобрович, окружной учебный центр посёлка Песчанка;
«Артистизм» - Инна Томских, управление федеральной службы исполнения наказаний;
«Элегантность» - Александра Полуэктова, прокуратура Ингодинского района Читы;
«Эрудиция» - Галина Коренева, Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте;
«Очарование» - Дарья Бушина, следственное управление следственного комитета России, город Краснокаменск;
«Грация» - Анастасия Сильченкова, УМВД России по городу Чите;
«Гармония» - Ксения Дусмеева, МЧС России по Забайкальскому краю;
«Уверенность» - Марина Леонова, управление федеральной службы судебных приставов.
В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»
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