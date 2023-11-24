Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58









В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В связи с праздником в Бурятстате подготовили любопытную статистику. Выяснилось, что самой молодой маме в республике 13 лет, а самой возрастной – 58.Всего по данным 1 января 2023 года, в Бурятии живёт 974,6 тысяч человек, из них женщины – 53%. В детородном возрасте (а таковым считается период от 15 до 49 лет) находятся почти 239 тысяч жительниц республики.В 2022 году в республике появились на свет 10 904 ребёнка: мальчиков чуть больше, чем девочек. 65% малышей родились в полноценной семье.Чаще всего в республике рожали матери в возрасте 30-34 лет (28 % от общего числа родов). На втором месте матери в возрасте от 25 до 29 лет (22 %), на третьем – 35-39 лет (19 %).У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 654 малыша. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более) также решаются на рождение ребёнка; они стали мамами 25 малышей. Одна мамочка дала жизнь тройне и 97 женщин – двойням.Самой юной маме в прошлом году было всего 13, а самой старшей - 58 лет.Средний же возраст женщины в Бурятии в 2022 году достиг 38,9 лет, а средний возраст матери – 29 лет.Из общего числа родившихся в 2022 году детей первенцы составляли 28 % (3141 малыш). Вторыми у счастливых матерей появились 3179 малышей (29 %), 2755 – третьими (25 %), а четвертыми и более – 1814 малышей.«В целом повторные рождения достигли 7,7 тысяч или 71 % от всех родившихся. При увеличении родившихся первыми уменьшилась доля детей, родившихся вторыми и более по порядку рождения», - уточнили в Бурятстате.За девять месяцев 2023 года в Бурятии на свет появилось 7683 малыша, что на 8,5 % меньше аналогичного периода предыдущего года.2189 женщин, родившие первенца, будут отмечать День матери впервые.В 2022 году в республике зарегистрировано 7 219 браков. Наиболее распространённый брачный возраст у женщин составляет 25-34 года. В этом возрасте связали себя узами брака 35 % женщин.