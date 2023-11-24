В Иркутской области рыбаки угостили лисичку рыбой

В посёлке Грановщина Иркутской области на льду водоёма рыбаки встретили лису-попрошайку. Она пришла к людям за едой. Видео опубликовали в паблике «Иркутск №1».
Рыбаки угостили рыжую хищницу свежей рыбкой. После полученной добычи лисичка моментально покинула своих «кормильцев».
- Лис, ты куда? Самую крупную съел! Отдай обратно и сам лови, - шутливо прокомментировал рыбак.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2022 года в Селенгинском районе Бурятии хитрая лиса не давала покоя рыбакам на Гусином озере. Рыбаки угостили её рыбой, а она вместо благодарности уволокла у них удочку. Спустя три дня рыжая воровка попыталась прихватить целый мешок с рыбой.
Стоит напомнить, что подкармливать диких животных, в том числе лис, категорически нельзя из-за возможной угрозы бешенства.