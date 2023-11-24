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Ушуисты Бурятии завоевали 15 медалей в Москве

Ушуисты Бурятии завоевали 15 медалей в Москве
Общество,  Фото:спортшкола №18
Спортсмены отличились на кубке России и всероссийских соревнованиях

C 16 по 21 ноября в Москве прошли кубок России по ушу и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений». В спортивных мероприятиях приняли участие более 700 спортсменов из 42 регионов России. Среди них выступали пять спортсменов из Бурятии.

Ребята из спортивной школы №18 «Золотой Дракон» выиграли 15 медалей соревнований: 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды.

На кубке России высокий результат показала Анна Леонова, выступая в возрастной категории «взрослые». Она завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.

Амгалан Жигжитов впервые выступал во взрослой возрастной категории у мужчин. Он также показал достойный результат, выиграв два «золота» и одну «бронзу». Кроме этого, он выполнил норматив мастера спорта России.

Юниорская сборная Бурятии также проявила себя на соревнованиях. Захар Ж. завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. У Валерии П. – по одной золотой и серебряной медали. Аюша Б. стал обладателем «золота».

Как отметили в спортшколе №18, в заключительный четвёртый день соревнований получилось так, что три финальных выступления ребят проходили одновременно на трёх коврах, причём все три стали победными.

- Три золотых медали за 2 минуты! - так прокомментировали свой успех спортсмены школы «Золотой Дракон».

Бурятия ушу спорт кубок России

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