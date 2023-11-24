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Треть работающих улан-удэнцев вступают в конфликты из-за отпусков

Треть работающих улан-удэнцев вступают в конфликты из-за отпусков
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще всего проблему сотрудники решают сами, без привлечения начальства

Каждый третий работающий житель Улан-Удэ в ходе опроса сервиса SuperJob рассказал о конфликтах из-за отпусков.

«32% жителей Улан-Удэ сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков. В большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (63% опрошенных)», - говорится в сообщении SuperJob.

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. 
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