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В Бурятии школьников обучили сортировке мусора

В Бурятии школьников обучили сортировке мусора
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Детей призвали видеть не мусор, а вторсырьё

23 ноября в Горхонской и Хужирской школах в Тункинском районе Бурятии провели экоуроки. Детям рассказали о необходимости сортировать отходы и о том, как собственными силами уменьшить количество используемого пластика.

Занятия провели сотрудники отдела науки и экопросвещения Тункинского нацпарка Марина Комиссарова и Баирма Армаева. Они научили детей видеть в отходах не мусор, а сырьё для переработки.

Сотрудники нацпарка призывает всех жителей разделять отходы по видам.

- Установите дома отдельную ёмкость и собирайте в неё перерабатываемые отходы нескольких видов. В каждом жилище для этого найдётся уголок в кладовке, сарае, на балконе. Главным союзником в деле раздельного сбора отходов должна стать компактность — пластиковые бутылки без крышек и алюминиевые банки хорошо сплющиваются. Базовые правила сортировки предполагают очищение или мойку, сушку и уменьшение объёма, - объясняют сотрудники нацпарка.

Понять к какому виду вторсырья относится конкретный предмет, поможет маркировка. Это треугольник из стрелок с цифрой внутри. Цифры обозначают материал, из которого сделан предмет.

Например, код переработки № 1: PET (ПЭТ). ПЭТ (полиэтилентерефталат) — наиболее распространённый вид пластика. В основном используется для изготовления одноразовых стаканчиков и бутылок, потому что он недорогой, лёгкий и достаточно быстро перерабатывается. Однако показатели его переработки остаются относительно низкими (всего 20%), хотя этот вид пластика пользуется большим спросом у производителей.

Батарейки относятся к опасному виду отходов. При разложении они ржавеют, выделяют вещества, попадающие в почву, подземные воды, и, соответственно, в организм человека и животных.

Для уменьшения мусора на свалках в нацпарке советуют:

— Покупать те товары, которые вам действительно необходимы.
— Ввести привычку использовать вещи вторично, чинить их и ремонтировать.
— Не выбрасывать вещи в хорошем состоянии, они могут пригодиться другим людям.
— Отдавать предпочтение продуктам в упаковке или в таре, которую можно сдать в пункт приёма вторсырья. По возможности не покупать упакованный товар, так он ещё и обойдётся вам дешевле.
— Брать в магазин сумку, чтобы не покупать пластиковый пакет, а потом выбрасывать его.
— Избегать покупки одноразовых вещей (зажигалки, лезвия, одноразовая посуда и т. п.)
— Покупать предметы многоразового использования (перезаряжающиеся батарейки и др.)
— Использовать пустые контейнеры, коробки и другие ёмкости для рассады и разведения цветов.
— Компостировать остатки еды, очистки от фруктов и овощей. Экономически эффективно и безопасно использовать пищевые отходы для корма животным.
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