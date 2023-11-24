В настоящее время разрабатывается прототип ресурса
Цифровой гербарий лекарственных растений Байкальского региона создаётся на платформе Бурятской сельхозакадемии. 23 ноября в вузе с визитом находилась Жанна Сабитова, руководитель представительства института дополнительного образования университета «Иннополис» в Дальневосточном федеральном округе.
Ей были продемонстрированы новые возможности по федеральной программе «Приоритет 2030». В частности, про создание цифрового гербария рассказала автор проекта, директор научной библиотеки Евгения Вершинина.
- Цифровой гербарий лекарственных растений Байкальского региона создаётся на комплексе планетарного сканирования «ЭларСкан», который приобретён в рамках проекта «Приоритет 2030». Это оборудование сканирует изображение в очень высоком разрешении, с точной цветопередачей, что даёт возможность полноценно работать с образцами, использовать их не только в образовательных, но и научных целях, - пояснила Евгения Вершинина.
Как сообщили в БГСХА, в настоящее время на платформе вуза разрабатывается прототип ресурса. Далее, в гербарии, помимо основных сведений: названия, синонимов, семейства и прочего, будут созданы дополнительные разделы: «применение в медицине», «применение кроме медицины», «в ветеринарии и производстве кормовых добавок», «биологическая активность», «противопоказания», «способы заготовки сырья» и другие параметры, которые будут интересны не только учёным, но и обычным пользователям.
В вузе Бурятии создают цифровой гербарий байкальских лекарственных растений
Общество, Фото:
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