В Бурятии рассказали о состоянии больных после вспышки коклюша в школе

Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование
Накануне стало известно, что в Курумканской средней общеобразовательной школе №1 произошла вспышка коклюша. В больнице сейчас находятся три человека – один взрослый и двое детей, сообщило «Курумкан-инфо» со ссылкой на минздрав Бурятии.
«На стационарном лечении находятся три человека: один взрослых (с сопутствующей патологией) и двое детей - у всех положительная динамика. У остальных пациентов течение лёгкое, лечение получают амбулаторно», - говорится в сообщении.
Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
- Начато эпидемиологическое расследование. Организованы ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 календарного дня, лабораторное обследование. Даны рекомендации по усилению санитарно-противоэпидемического режима касательно ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств и соблюдения режима проветривания в помещениях. Проведена информационно-разъяснительная работа с учащимися и персоналом школы, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Ученики классов, в которых зарегистрированы случаи заболевания, пока не участвуют в культурных, спортивных и других массовых мероприятиях. Контактные учатся в дистанционном режиме обучения.
Основной симптом коклюша - надсадный мучительный кашель, нарушающий сон. При подозрении на заболевание медики рекомендуют обращаться в кабинет приёма больных с ОРВИ.
Следует отметить, что единственной мерой активной профилактики коклюша является вакцинация, которая проводится в 3, 4 ,5 и 6 месяцев, далее в 18 месяцев проводится однократная ревакцинация. Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребёнок всё-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.
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