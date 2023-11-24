В Забайкалье началась миграция дзеренов из Монголии

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

Животные переходят границу большими стадами



С 21 по 22 ноября сотрудниками Сохондинского заповедника в Забайкальском крае был проведён очередной мониторинг численности дзерена или монгольской антилопы. Учёт проводился в Кыринском районе на правом берегу реки Онон.



Главная цель мониторинга заключалась в пополнении базы данных о численности и размещении популяции монгольского дзерена на территории России. Парнокопытное внесено в Красные книги России (категория 1) и Забайкальского края (категория 3, редкий вид).



Согласно данным государственных инспекторов отдела охраны Сохондинского заповедника, во второй декаде ноября этого года началась миграция дзерена с территории Монголии на приграничную территорию России. Монгольские дзерены пересекают государственную границу большими стадами, а затем разделяются на более мелкие группы, в среднем состоящие из 100-600 особей, и постепенно перемещаются в направлении долины реки Онон и охранной зоны Сохондинского заповедника. Реже встречаются небольшие группы дзерена, численностью, не превышающей 30 особей.



- При визуальном наблюдении за группами дзерена, отмечено, что они предпочитают места с низким снежным покровом, где легче добывать пищу и передвигаться. По данным визуального учёта на территорию Кыринского района зашло около 10000 особей, - сообщили в научном отделе заповедника.



