Город в Бурятии утопает в огнеопасной золе

Регоператор её не вывозит

Отходы образуются у жителей Гусиноозёрска в Бурятии из-за того, что многие дома отапливаются углём. Но остающуюся после горения золу некуда девать, сообщает отделение Народного фронта в Бурятии. Из-за этого в городе уже случались пожары:

«Люди складывают золу в мешки. И даже высыпают на дорогу от безысходности. За 1,5 месяца во дворах скапливается по 2,5 кубометра отходов».

Местный подрядчик регионального оператора по вывозу мусора по территориальной схеме должен их вывозить, заявляют общественники.

«Но в этом году отказался. Нужна спецмашина, а это дополнительные расходы. Власти и перевозчик предложили людям вывозить золу за доплату в 250 рублей за мешок. В месяц это 3 тысячи рублей. Странное предложение - платить за то, что уже оплачено!». – удивляются фронтовики.

Народный фронт обратился в прокуратуру.





Общественники напомнили, что в 2021 году прокуратура уже делала представление к минприроде о включении золошлака в норматив накопления коммунальных отходов. Значит золу нужно вывозить подрядчику по действующему тарифу и объёмам, прописанным в терсхеме.

«А пока в Гусиноозёрске риски возгорания и горы золошлака растут», - констатирует отделение Народного фронта.