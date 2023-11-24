В республике прошла акция «5 фактов о дорожной безопасности»
В Бурятии сотрудники управления дорог «Южный Байкал» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции по РБ провели профилактическую акцию, направленную на привлечение внимания общественности к проблемам ДТП и снижению аварийности на дорогах.
Мероприятие прошло на 459-м километре автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Организаторы провели профилактические беседы с водителями и пассажирами проезжавших автомобилей и напомнили об основных факторах риска при движении по зимней дороге.
- С наступлением холодов в регионе особую опасность для водителей представляет утренний туман и заморозки. Водителям следует избегать обгонов и резких торможений, а также учитывать интенсивность транспортного потока, особенности рельефа местности и состояние дорожного покрытия, - сообщил Дмитрий Кожухов, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД МВД РФ по Бурятии.
Организаторы акции уделили особое внимание и повышению культуры поведения на дороге водителей и пассажиров транспортных средств, а также необходимости использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
- У меня все дети всегда пристёгнуты, на каждый возраст ребёнка своё автокресло. Как без него? Это же безопасность. И моя и моих детей. Вам спасибо за такие акции, нужно чтобы больше водителей ездили аккуратно, по правилам, тогда и ДТП на наших дорогах не будет, - отметил Евгений Намсараев, автолюбитель.
Всем участникам акции раздали тематические памятки и пожелали безопасных дорог.
- Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах является одной из приоритетных задач деятельности управления, - сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии дорожники напомнили водителям о факторах риска
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