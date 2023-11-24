Её убеждали неравнодушный очевидец и приехавшие росгвардейцы
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии благодаря неравнодушию молодого человека и сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии пожилую женщину спасли от перевода денег мошенникам.
- Вечером наряду вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в торговом центре происходит попытка мошеннических действий. Молодой человек обратил внимание, что пожилая женщина, получая по телефону, видимо, инструкцию от злоумышленников, собирается переводить крупную сумму. Парень попытался отговорить женщину, а когда это ему не удалось, позвонил в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы прибыли на место. Выяснилось, что 78-летняя женщина пытается перевести через банкомат 285 тысяч рублей неизвестным лицам.
Сотрудники вневедомственной охраны, прапорщик полиции Роман Вартанян и старший сержант полиции Денис Муравьев сумели убедить женщину не отправлять деньги мошенникам. Они проводили её до дома, а также вызвали
следственно-оперативную группу МВД.
По факту попытки мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 ноября в Улан-Удэ пожилую женщину также спасли от воздействия мошенников: на помощь ей пришли люди, стоявшие в очереди у банкомата, где бабушка уже переводила деньги.
В Бурятии бабушку едва уберегли от перевода денег мошенникам
Общество, Фото:
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