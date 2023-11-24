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Лесхоз в Бурятии обзавёлся снегоболотоходом

Лесхоз в Бурятии обзавёлся снегоболотоходом
Общество,  Фото:администрация района
С помощью этой машины можно добраться куда угодно

В Селенгинском лесхозе появился снегоболотоход. Он поможет работникам выезжать в труднодоступные места в любое время года.

- Для лесхоза, который занимается охраной лесов и борьбой с лесными пожарами, такое оборудование является необходимым. Снегоболотоход позволит работникам быстро и эффективно добираться до труднодоступных мест, где необходимо проводить работы по лесоустройству или предотвращению лесных пожаров, - отметили в лесхозе.

Кроме того, снегоболотоход экологически чистый транспорт, так как не оставляет следов на поверхности грунта и не загрязняет окружающую среду.

Как сообщили в администрации района, технику приобрели благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 
лесхоз

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