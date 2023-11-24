В Джидинском районе ударили морозы
В нескольких населённых пунктах Джидинского района Бурятии из-за морозов школьники, учащиеся с первой смены, не пошли на занятия.
В связи с низкой температурой воздуха отменили занятия в школах сёлах Булык, Боргой, Нижний Бургалтай, Енхор, Джида Цаган-Усун, Н. Ичетуй, Алцак
Не учатся дети с первого по восьмой класс в сёлах: Армак, Белоозерск, Нижний Торей, Дырестуй, Боций, ПРГ, ПСОШ, Желтура
Отменили уроки у учащихся начальной школы (с 1 по 4 классы) в сёлах Верхний Ичетуй, Цагатуй, Большой Нарын.
Учатся дети из сёл Гэгэтуй, Зарубино Инзагатуй, Верхний Торей, сообщили в администрации Джидинского района.
Утром здесь ударили морозы до -35 градусов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне из-за низкой температуры уроки для школьников сёл Белоозерск и Боргой перенесли на 11:00. Утром в четверг было -35 градусов.
В Бурятии из-за морозов учащиеся первой смены не пошли в школу
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