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Жителей Бурятии умилило видео перевозки детёныша яка в авто

Жителей Бурятии умилило видео перевозки детёныша яка в авто
Общество, 
Животное содержится в хозяйстве фермеров-яководов

В соцсетях появилось кочёвки на новое пастбище детёныша яка в Окинском районе Бурятии. Ячёнка заботливо перевезла местная жительница Сэсэгма Бардунаева. Она усадила непоседливого детёныша в салон автомобиля.

- Вот так бывает, что подросшие ячата переезжают на новые места своих кочёвок - на железном коне, - поделились в администрации района.



Сэсэгма Бардунаева со своей семьёй фермеров-яководов держит большое хозяйство в Восточных Саянах.

- Трудимся, не покладая рук. Яки, сарлыки, коровы, скота у нас много. Все они требуют внимания и ухода. В прошлом году получили грант минсельхоза республики. Стараемся не подвести. В наших суровых горных условиях это нелегко. Но нам помогает любовь к родной земле. К традициям наших предков, - сказала Сэсэгма Бардунаева.
яки домашние животные

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