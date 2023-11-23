Жителей Бурятии умилило видео перевозки детёныша яка в авто

Животное содержится в хозяйстве фермеров-яководов



В соцсетях появилось кочёвки на новое пастбище детёныша яка в Окинском районе Бурятии. Ячёнка заботливо перевезла местная жительница Сэсэгма Бардунаева. Она усадила непоседливого детёныша в салон автомобиля.



- Вот так бывает, что подросшие ячата переезжают на новые места своих кочёвок - на железном коне, - поделились в администрации района.







Сэсэгма Бардунаева со своей семьёй фермеров-яководов держит большое хозяйство в Восточных Саянах.



- Трудимся, не покладая рук. Яки, сарлыки, коровы, скота у нас много. Все они требуют внимания и ухода. В прошлом году получили грант минсельхоза республики. Стараемся не подвести. В наших суровых горных условиях это нелегко. Но нам помогает любовь к родной земле. К традициям наших предков, - сказала Сэсэгма Бардунаева.

