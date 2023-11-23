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В Бурятском оперном театре состоялась премьера национальной оперы «Эреэхэн»

В Бурятском оперном театре состоялась премьера национальной оперы «Эреэхэн»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На сцену вышли звёзды бурятской оперы

21 ноября прошёл первый премьерный показ национальной оперы Баира Дондокова «Эреэхэн» (возрастное ограничение 12+). Зрители увидели на сцене события, которые проходили 320 лет назад, рассказали в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

На сцену вышли звёзды бурятской оперы: Намхай Мунхзул, Дамба Занданов, Бадма Гомбожапов, Саян Цымпилов, Дмитрий Барташкин, Баир Хандажапов, Данзан Балтьжинимаев, Эржена Базарсадаева, Евгений Островский, Жамсо Бамбагаев, Мария Миронова.

Заглавную партию Эреэхэн исполнила заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.

- Персонаж не вымышленный. Это было на самом деле. 320 лет назад пешком или на лошадях добраться в Москву, попасть к Петру Первому, после чего он ещё и подписал соответствующий Указ. Им помогла Эреэхэн. В делегации было 52 человека, ей одной не суждено было вернуться домой. Это такая трогательная история, - поделилась Билигма Ринчинова.

История Эреэхэн поразила и зрителей, которые отметили красочное художественное оформление от Даши Намдакова и Сэсэг Дондоковой, режиссёрское решение Олега Юмова. За дирижёрский пульт встал Илья Норштейн, который приехал из Москвы.

«Впечатления потрясающие. Впервые на опере на бурятском языке. Я еще до конца не осознаю, насколько это важная вещь в развитии бурятской оперы. Такие произведения поставить в оперной интерпретации очень сложно. Я потрясена огромной работой оркестра, артистов, всех постановщиков. Благодарю коллектив театра!» -поделилась зритель Инна.

«Я приехал из Якутии. На опере впервые. Впечатления безумно хорошие. Мне очень понравилась акустика. Мне понравилась наполненность зала – нет свободных мест. Это показывает уровень культуры, вовлеченность людей в свои национальные идеи. Опера на бурятском языке, и прекрасно, что есть телесуфлер. Я хорошо и приятно удивлён», - говорит ещё один зритель Виталий.

«Я рад, что нахожусь на премьере, знаковой для нашего театра, для нашей культуры, истории, для бурятского народа. Национальная опера является вехой в развитии театра. История этой постановки насчитывает уже много лет. Я помню, как начиналась сама идея создания национальной оперы. Национальная опера — это всегда главный бренд нашего театра. И для всех жителей Бурятии и ее гостей наличие новых национальных опер, это такой сигнал, знак хорошего развития, возрождения бурятской музыки, бурятской профессиональной музыки и музыкального театра», - отметил музыковед Давид Дондупов.

Поздравила коллектив театра с премьерой и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она подчеркнула, что новая национальная опера создавалась в течение трёх лет на средства федеральной субсидии при поддержке правительства и министерства культуры республики.

22 ноября состоялся второй премьерный показ в Бурятском театре оперы и балета. Заглавную партию исполнила Батчимэг Самбуу.



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