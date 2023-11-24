24 ноября

23 ноября

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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём на севере республике до -24 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра в пятницу, 24 ноября, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами до -7, по крайнему северу -19,-24.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Днём столбик термометра поднимется не выше отметки -14,-16 градусов.



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