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В Прибайкальском районе Бурятии из-за снегопада почти нулевая видимость

В Прибайкальском районе Бурятии из-за снегопада почти нулевая видимость
Общество, 
Водителей призывают воздержаться от поездок

На Прибайкальский район Бурятии обрушился сильный снегопад. Снег идёт буквально стеной. В сёлах Турка и Гремячинск видимость практически нулевая.



В связи с ухудшением дорожной обстановки водителей призывают отказаться от поездок. Если такой возможности нет, - быть как можно более внимательными за рулём.

- Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость движения, обязательно используйте ремни безопасности. По возможности откажитесь от поездок, в случае не готовности транспортного средства к зимним условиям, - обратилось УГИБДД по Бурятии.

Снегопад дороги ГИБДД

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