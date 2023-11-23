В Прибайкальском районе Бурятии из-за снегопада почти нулевая видимость

Водителей призывают воздержаться от поездок



На Прибайкальский район Бурятии обрушился сильный снегопад. Снег идёт буквально стеной. В сёлах Турка и Гремячинск видимость практически нулевая.







В связи с ухудшением дорожной обстановки водителей призывают отказаться от поездок. Если такой возможности нет, - быть как можно более внимательными за рулём.



- Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость движения, обязательно используйте ремни безопасности. По возможности откажитесь от поездок, в случае не готовности транспортного средства к зимним условиям, - обратилось УГИБДД по Бурятии.



