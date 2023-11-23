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В Улан-Удэ построили склад для хранения ветпрепаратов за 16 млн

В Улан-Удэ построили склад для хранения ветпрепаратов за 16 млн
Общество, 
Финансирование выделили из республиканского бюджета

23 ноября в Улан-Удэ открыли новый склад для хранения ветеринарных биопрепаратов, сообщили в управлении ветеринарии.

Он предназначен для хранения ветеринарных биопрепаратов (вакцины, диагностических наборов), используемых для работы с сельскохозяйственными животными.

Помещение оснащено современным холодильным оборудованием, системами контроля температуры и влажности. Это позволит поддерживать оптимальные условия хранения препаратов в соответствии с требованиями ветеринарного закона. В складе две холодильные камеры и камера для хранения пробирок, а также других вещей не требующих температурного режима. Новый склад имеет площадь 100,5 квадратных метров, что больше нынешнего в три раза.

Склад построили на средства республиканского бюджета. На эти цели было выделено около 16 миллионов рублей. 
ветеринария

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