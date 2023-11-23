Финансирование выделили из республиканского бюджета
23 ноября в Улан-Удэ открыли новый склад для хранения ветеринарных биопрепаратов, сообщили в управлении ветеринарии.
Он предназначен для хранения ветеринарных биопрепаратов (вакцины, диагностических наборов), используемых для работы с сельскохозяйственными животными.
Помещение оснащено современным холодильным оборудованием, системами контроля температуры и влажности. Это позволит поддерживать оптимальные условия хранения препаратов в соответствии с требованиями ветеринарного закона. В складе две холодильные камеры и камера для хранения пробирок, а также других вещей не требующих температурного режима. Новый склад имеет площадь 100,5 квадратных метров, что больше нынешнего в три раза.
Склад построили на средства республиканского бюджета. На эти цели было выделено около 16 миллионов рублей.
В Улан-Удэ построили склад для хранения ветпрепаратов за 16 млн
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финансирование выделили из республиканского бюджета
В том числе местных и региональных
В том числе это переработки и стресс
Он учится на Левом берегу
Ранее их приобретали за счёт республиканского бюджета
Предприниматели предоставили технику
В основном зверьки погибают из-за собственных ошибок при строительстве своих хаток
Часть школьников отправили на «дистант»
К моменту операции функции почки у дочери уже окончательно угасли
Носить маски нужно и персоналу, и пациентам
Победил осуждённый, сделавший восемь попаданий
Медаль получили отец и бабушка юного героя
Нарушения выявила прокуратура
Опрос проводится до конца ноября
Это «стоянка комбината по благоустройству»