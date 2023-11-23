В 2023 году в Бурятии осветили около шести километров дорог

В том числе местных и региональных

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Бурятии устроено 5,7 км линий освещения. Об этом со ссылкой на главу ведомства сообщает пресс-служба минтранса республики.

- Акценты дорожники сделали на дорогах в населённых пунктах, вблизи школ, детских садов, остановок и пешеходных переходов. Работа по повышению уровня безопасности будет продолжаться и дальше, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Впервые освещение появилось на региональных дорогах и местных - в селах Сужа Иволгинского района и Югово Прибайкальского района, на подъезде к поселку Онохой. Обновили освещение и в городе Улан-Удэ на проспекте 50-лет Октября.

В селе Сужа, например, появилось сразу более трёх километров линий освещения. Там в 2023 году отремонтировали сразу три улицы - Карьер, Мирную и Удачную.

Мероприятия по ремонту дорог не ограничиваются только заменой дорожного покрытия. Особое внимание при реализации национального проекта уделяется повышению уровня безопасности. Это достигается за счёт устройства тротуаров и пешеходных переходов, барьерного и пешеходного ограждения, обустройству остановок, установке освещения.

«На объекте (в Суже - ред.) установлены энергосберегающие светильники, что позволит вдвое снизить затраты на потребляемую электроэнергию. Также для удобства и безопасности пешеходов обустроены тротуары, нанесена разметка, устроены пешеходные переходы», - рассказали специалисты дорожной службы «Иволга».

Освещение появилось и в селе Югово на центральной улице 40 лет Победы. Опоры установили на 2,3 км. В рамках капремонта линии освещения установили и на региональной дороге Тресково - Шергино - Оймур – Заречье в селах Оймур и Дулан.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали более 100 км региональных и местных дорог.