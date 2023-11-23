23 ноября

22 ноября

Популярное

В 2023 году в Бурятии осветили около шести километров дорог

В 2023 году в Бурятии осветили около шести километров дорог
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса Бурятии

В том числе местных и региональных

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Бурятии устроено 5,7 км линий освещения. Об этом со ссылкой на главу ведомства сообщает пресс-служба минтранса республики.

- Акценты дорожники сделали на дорогах в населённых пунктах, вблизи школ, детских садов, остановок и пешеходных переходов. Работа по повышению уровня безопасности будет продолжаться и дальше, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Впервые освещение появилось на региональных дорогах и местных - в селах Сужа Иволгинского района и Югово Прибайкальского района, на подъезде к поселку Онохой. Обновили освещение и в городе Улан-Удэ на проспекте 50-лет Октября.

В селе Сужа, например, появилось сразу более трёх километров линий освещения. Там в 2023 году отремонтировали сразу три улицы - Карьер, Мирную и Удачную.

Мероприятия по ремонту дорог не ограничиваются только заменой дорожного покрытия. Особое внимание при реализации национального проекта уделяется повышению уровня безопасности. Это достигается за счёт устройства тротуаров и пешеходных переходов, барьерного и пешеходного ограждения, обустройству остановок, установке освещения.

«На объекте (в Суже - ред.) установлены энергосберегающие светильники, что позволит вдвое снизить затраты на потребляемую электроэнергию. Также для удобства и безопасности пешеходов обустроены тротуары, нанесена разметка, устроены пешеходные переходы», - рассказали специалисты дорожной службы «Иволга».

Освещение появилось и в селе Югово на центральной улице 40 лет Победы. Опоры установили на 2,3 км. В рамках капремонта линии освещения установили и на региональной дороге Тресково - Шергино - Оймур – Заречье в селах Оймур и Дулан.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали более 100 км региональных и местных дорог.

национальные проекты дороги освещение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ построили склад для хранения ветпрепаратов за 16 млн
В Улан-Удэ построили склад для хранения ветпрепаратов за 16 млн
Общество, 23.11.2023
Финансирование выделили из республиканского бюджета
Жители Бурятии сами восстановили мост
Жители Бурятии сами восстановили мост
Общество, 23.11.2023
Предприниматели предоставили технику
В Бурятии снижается численность ондатр
В Бурятии снижается численность ондатр
Общество, 23.11.2023
В основном зверьки погибают из-за собственных ошибок при строительстве своих хаток
В школе в Бурятии произошла вспышка коклюша
В школе в Бурятии произошла вспышка коклюша
Общество, 23.11.2023
Часть школьников отправили на «дистант»
В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку
В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку
Общество, 23.11.2023
К моменту операции функции почки у дочери уже окончательно угасли
Больница в Бурятии ввела масочный режим
Больница в Бурятии ввела масочный режим
Общество, 23.11.2023
Носить маски нужно и персоналу, и пациентам
В улан-удэнской колонии провели турнир по городкам
В улан-удэнской колонии провели турнир по городкам
Общество, 23.11.2023
Победил осуждённый, сделавший восемь попаданий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^