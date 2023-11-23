Улан-удэнцы рассказали, на какие жертвы идут ради карьеры

В том числе это переработки и стресс



Жители Улан-Удэ рассказали, на какие жертвы согласны пойти ради карьеры. Опрос провёл сервис SuperJob.



В топ-5 сложностей, которые жителям Бурятии довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5-2 раза превышающей нормы рабочего времени (54%), нервное перенапряжение (52%), отказ от отдыха и развлечений (43%), долгую дорогу к месту работы (34%) и частые разлуки с семьей (31%).



Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Жители Улан-Удэ 27-42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (25%) и ограничению общения с друзьями (21%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%). 8% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей. Горожане 18-26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 30%). Каждый четвёртый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 21% - работать в компании с жесткой регламентацией процессов.



Не готовы идти на лишения ради высокой должности и зарплаты 29% среди поколения Y, 21% — среди Z. В частности, среди представителей поколения Z стало меньше согласных на переезд, переработки и разлуку с семьей. Респонденты 27-42 лет продемонстрировали больше скепсиса в отношении любых лишений ради карьеры. Представители самого многочисленного поколения среди экономически активных граждан считают: «Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами»; «10 раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно».



