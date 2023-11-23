В Иркутске выбрали почётные семьи города

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса



В Иркутске подвели итоги муниципального конкурса «Почётная семья города Иркутска – 2023». В финал вышли 12 семей.



Участники представили портфолио со своими достижениями и видеовизитки. Администрация Иркутска проводит конкурс «Почётная семья» в 25-й раз. Его цель – возрождение традиций, повышение социальной значимости семьи и укрепления её роли.



Как сообщили в мэрии города, отборочные этапы проходили в округах. На заседании конкурсной комиссии определили победителей. В каждой из трех номинаций выбрали призёров и обладателей гран-при.



«Молодая семья»

Гран-при – Иван и Ольга Коваленковы;

1 место – Александр и Ирина Новиковы;

2 место – Вячеслав и Елизавета Хорошковы;

3 место – Антон и Елена Морозовы.



«Многодетная семья»

Гран-при – Игорь Тихонов и Любовь Плахтий;

1 место – Юрий и Наталья Горшковы;

2 место – Денис и Татьяна Афонины;

3 место – Николай Поломошнов и Оксана Мороз.



«Приёмная семья»

Гран-при – Олег и Анна Б.;

1 место – Евгений и Марина М.;

2 место – Людмила В.;

3 место – Кирилл и Кристина П.



