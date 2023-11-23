Состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса
В Иркутске подвели итоги муниципального конкурса «Почётная семья города Иркутска – 2023». В финал вышли 12 семей.
Участники представили портфолио со своими достижениями и видеовизитки. Администрация Иркутска проводит конкурс «Почётная семья» в 25-й раз. Его цель – возрождение традиций, повышение социальной значимости семьи и укрепления её роли.
Как сообщили в мэрии города, отборочные этапы проходили в округах. На заседании конкурсной комиссии определили победителей. В каждой из трех номинаций выбрали призёров и обладателей гран-при.
«Молодая семья»
Гран-при – Иван и Ольга Коваленковы;
1 место – Александр и Ирина Новиковы;
2 место – Вячеслав и Елизавета Хорошковы;
3 место – Антон и Елена Морозовы.
«Многодетная семья»
Гран-при – Игорь Тихонов и Любовь Плахтий;
1 место – Юрий и Наталья Горшковы;
2 место – Денис и Татьяна Афонины;
3 место – Николай Поломошнов и Оксана Мороз.
«Приёмная семья»
Гран-при – Олег и Анна Б.;
1 место – Евгений и Марина М.;
2 место – Людмила В.;
3 место – Кирилл и Кристина П.
В Иркутске выбрали почётные семьи города
Общество, Фото:
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