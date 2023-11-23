В Бурятии снижается численность ондатр

В основном зверьки погибают из-за собственных ошибок при строительстве своих хаток



В Забайкальском национальном парке в Бурятии прошедший учёт ондатры показал снижение численности этих зверьков.



Осень в этом году была сравнительно тёплая, и ондатровые хатки (водоёмы для зимовки), состоящие из фрагментов водных растений, «выросли» только к концу октября. «По хаткам мы и оцениваем приблизительную численность ондатры», - пояснил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Андрей Разуваев.



Учётный маршрут пролегал от пирса в местности Монахово вдоль побережья Чивыркуйского залива к протоке Исток и через неё вдоль всего побережья озера Арангатуй. Там большая часть хаток ондатр сосредоточена в Истоке, в устье и нижнем течении реки Малый Чивыркуй. Также специалисты пересчитали все хаток, видимые с тропы «Тайны Чивыркуйского перешейка» и на сплавинах из местности Вторая вышка.



- Интересно, что основная популяция ондатры в этом году переселилась с озера Арангатуй на сплавины Чивыркуйского перешейка. Так, в 2022 году в местности Вторая вышка учёные насчитали чуть более 20 хаток, а в 2023 году более 300, при этом численность жилищ уменьшилась на побережье Чивыркуйского залива, в Истоке и на побережье озера Арангатуй. По общим приблизительным подсчётам численность ондатры на территории Чивыркуйского перешейка в этом году составляет 2124, а в 2022 году было 2816, то есть численность зверька заметно сократилась, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



По мере ледостава ондатра становится особенно уязвима для волков и лисиц, которые в это время способны легко разорять хатки, добывая крупных и упитанных грызунов. Орлан-белохвост тоже в значительной степени питается ондатрой. В ходе учёта на маршруте было зарегистрировано пять орланов и лисицу, следы волков.



Но всё же основной фактор сокращения численности зверька – это болезни и ошибки в выборе места для строительства хатки, водоёма для зимовки, ведь некоторые мелководные водоёмы промерзают до самого дна, отметили в «Заповедном Подлеморье».



Отметим, ондатра – переносчик туляремии (природного острого инфекционного заболевания), от которого погибают не только сами зверьки, но могут заболеть и люди. Для этого остаточно контакта с водой, заражённой возбудителем болезни. Высокая численность зверька может привести к вспышке туляремии и, соответственно, к повышению опасности заболевания для посетителей Забайкальского национального парка, отдыхающих, например, в местности Монахово.

