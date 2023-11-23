В Бурятии прошёл общественный смотр народных ансамблей

Шесть художественных коллективов и один мастер стали соискателями госпремии



В этом году шесть художественных коллективов и один мастер стали соискателями государственной премии Бурятии за заслуги в развитии народного творчества за 2021–2023 годы. Ансамбли выступили в Улан-Удэ на сцене колледжа искусств имени Чайковского.



Кандидат в номинации «Физическое лицо» Эржен Буинова – единственный мастер в России, которая изготавливает буддийские танка в технике аппликации. В фойе развернулась выставка её работ. Мастер обучалась основам старобурятской живописи в студии «Буряад зураг» при Всебурятской ассоциации развития культуры под руководством Дашинимы Дугарова.



В номинации «Народный художественный коллектив» творческие программы представили 6 коллективов. Среди них народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» Закаменского района. В этом году коллектив стал лауреатом и обладателем гранта в 2 млн рублей всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов национального проекта «Культура» и участником гала-концерта в Москве. Кижингинский народный фольклорный ансамбль «Баян сумбэр» принял участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. С его участием состоялась настоящая свадьба по бурятским традициям. Участники провели для жениха и невесты обряд «Хунжэлэй найр».



Народный фольклорный ансамбль «Черёмушки» Джидинского района также в этом году стал триумфатором всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Сибири и Дальнего Востока в рамках нацпроекта. В ноябре он успешно выступил в большом концерте фестиваля в Московском государственном академическом театре под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Кабанский район представил народный фольклорный ансамбль «Худара». В репертуаре ансамбля песни байкало-кударинских бурят, записанные у старожилов-носителей устного народного творчества.



- Народный ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» Восточно-Сибирского государственного института культуры уникален не только своим многонациональным составом, но и полиэтничным репертуаром на основе музыкального и танцевального наследия народов Восточной Сибири и Севера, - сообщили в республиканском центре народного творчества.



Программу на основе бурятского фольклора народного фольклорного ансамбля «Гэсэр» из Северобайкальска зрители увидели в формате видеопрезентации.



Напомним, что на соискание премии кандидатов выдвигают организации культуры и искусства, общественные организации, творческие союзы, образовательные организации. Для народного коллектива любительского художественного творчества предусмотрена премия в размере сто тысяч рублей, для физического лица – пятьдесят тысяч рублей.



Имена победителей станут известны после заседания большой комиссии по присуждению государственных премий, которая состоится в начале декабря.



