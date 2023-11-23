23 ноября

22 ноября

Популярное

Плиозавр, названный в честь Лусуудов, стал самым детально изученным в мире

Плиозавр, названный в честь Лусуудов, стал самым детально изученным в мире
Общество,  Фото:ИПЭЭ РАН
Работы по его изучению велись с 2002 года

Подробное описание раннемелового плиозавра Luskhan itilensis недавно опубликовано палеонтологами из Бельгии, Великобритании и России в британском научном журнале. Остатки плиозавра были обнаружены ещё в 2002 году на берегу Волги у села Сланцевый рудник в Ульяновской области в отложениях возрастом около 130 млн лет. Из вмещающих глин удалось извлечь почти полный скелет животного. Более 10 лет продолжалась кропотливая работа по препарированию и консервации ископаемых остатков. И не удивительно — скелет достигает 6,5 м в длину. Одна длина черепа составляет 1,6 м.

Этот таксон был назван ещё в 2017 году. Примечательно, что имя «лусхан» (Luskhan itilensis), данное плиозавру, было взято из верований монгольских народов и связано с божествами воды луусами (лусуудами) и их правителем Лусханом (Лусууд ханом). Итиль — древнее тюрко-монгольское название Волги. В целом же название ископаемой рептилии можно интерпретировать как «повелитель волжских вод».

Долгое время о раннемеловых плиозаврах почти ничего не было известно, исследователи именовали этот период «ранненемеловым пробелом» в истории плиозавров. Однако находки последних лет позволили заполнить этот пробел.

Анатомия лусхана уникальна для плиозавров. Ранее палеонтологи полагали, что все представители плиозавров (как юрских, так и меловых) были свирепыми хищниками, которые охотились на крупную добычу. Однако, изучение остатков лусхана показало, что его череп по строению схож с представителями другой, не родственной им группы короткошеих плезиозавров из семейства поликотилид (Polycotylidae), которые были небольшими и быстрыми рыбоядными формами. Подобное сходство демонстрирует более сложный, чем предполагалось ранее, характер их эволюционной истории, а также опровергает сложившийся стереотип о принадлежности всех без исключения плиозавров к сверххищникам.

Помимо научного исследования костей, авторы работы также создали полную трёхмерную реконструкцию этого животного. На основе 3D-моделей костей известный российский палеоскульптор Влад Константинов полностью реконструировал скелет лусхана, достроив недостающие фрагменты костей. Позже этот скелет был распечатан в натуральную величину для новой экспозиции Ундоровского палеонтологического музея в Ульяновской области.

- Благодаря кропотливой работе, проведённой международным коллективом палеонтологов, лусхан теперь не только один из наиболее хорошо изученных плиозавров в мире, но и единственный, имеющий полную виртуальную реконструкцию, - сообщает институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова.
наука палеонтология буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют кубок «Золотого дракона» по ушу
В Бурятии разыграют кубок «Золотого дракона» по ушу
Общество, 23.11.2023
В традиционных соревнованиях примут участие около 300 спортсменов
В Иркутске выбрали почётные семьи города
В Иркутске выбрали почётные семьи города
Общество, 23.11.2023
Состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса
Жителей Бурятии умилило видео перевозки детёныша яка в авто
Жителей Бурятии умилило видео перевозки детёныша яка в авто
Общество, 23.11.2023
Животное содержится в хозяйстве фермеров-яководов
В Бурятии прошёл общественный смотр народных ансамблей
В Бурятии прошёл общественный смотр народных ансамблей
Общество, 23.11.2023
Шесть художественных коллективов и один мастер стали соискателями госпремии
Монголия хочет вернуть из России артефакты хунну
Монголия хочет вернуть из России артефакты хунну
Общество, 23.11.2023
Министры культуры двух стран провели встречу в Санкт-Петербурге
В Бурятии сдадут в эксплуатацию 4 резервуара для накопления воды
В Бурятии сдадут в эксплуатацию 4 резервуара для накопления воды
Общество, 23.11.2023
Питьевой водой обеспечат несколько сёл Иволгинского района
Студенты из Бурятии стали финалистами «Флагманов образования»
Студенты из Бурятии стали финалистами «Флагманов образования»
Общество, 23.11.2023
В финал конкурса прошли 3 представителя республики
В 2024 году в Бурятии продолжится модернизация учреждений культуры
В 2024 году в Бурятии продолжится модернизация учреждений культуры
Общество, 23.11.2023
Капитально отремонтируют 7 домов культуры, 2 музея, театр и 2 библиотеки
В Закаменском районе Бурятии установили десять водоколонок
В Закаменском районе Бурятии установили десять водоколонок
Общество, 23.11.2023
Работы проводятся по проекту «Чистая вода»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^