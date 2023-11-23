Плиозавр, названный в честь Лусуудов, стал самым детально изученным в мире

Общество, Фото: ИПЭЭ РАН

Работы по его изучению велись с 2002 года



Подробное описание раннемелового плиозавра Luskhan itilensis недавно опубликовано палеонтологами из Бельгии, Великобритании и России в британском научном журнале. Остатки плиозавра были обнаружены ещё в 2002 году на берегу Волги у села Сланцевый рудник в Ульяновской области в отложениях возрастом около 130 млн лет. Из вмещающих глин удалось извлечь почти полный скелет животного. Более 10 лет продолжалась кропотливая работа по препарированию и консервации ископаемых остатков. И не удивительно — скелет достигает 6,5 м в длину. Одна длина черепа составляет 1,6 м.



Этот таксон был назван ещё в 2017 году. Примечательно, что имя «лусхан» (Luskhan itilensis), данное плиозавру, было взято из верований монгольских народов и связано с божествами воды луусами (лусуудами) и их правителем Лусханом (Лусууд ханом). Итиль — древнее тюрко-монгольское название Волги. В целом же название ископаемой рептилии можно интерпретировать как «повелитель волжских вод».



Долгое время о раннемеловых плиозаврах почти ничего не было известно, исследователи именовали этот период «ранненемеловым пробелом» в истории плиозавров. Однако находки последних лет позволили заполнить этот пробел.



Анатомия лусхана уникальна для плиозавров. Ранее палеонтологи полагали, что все представители плиозавров (как юрских, так и меловых) были свирепыми хищниками, которые охотились на крупную добычу. Однако, изучение остатков лусхана показало, что его череп по строению схож с представителями другой, не родственной им группы короткошеих плезиозавров из семейства поликотилид (Polycotylidae), которые были небольшими и быстрыми рыбоядными формами. Подобное сходство демонстрирует более сложный, чем предполагалось ранее, характер их эволюционной истории, а также опровергает сложившийся стереотип о принадлежности всех без исключения плиозавров к сверххищникам.



Помимо научного исследования костей, авторы работы также создали полную трёхмерную реконструкцию этого животного. На основе 3D-моделей костей известный российский палеоскульптор Влад Константинов полностью реконструировал скелет лусхана, достроив недостающие фрагменты костей. Позже этот скелет был распечатан в натуральную величину для новой экспозиции Ундоровского палеонтологического музея в Ульяновской области.



- Благодаря кропотливой работе, проведённой международным коллективом палеонтологов, лусхан теперь не только один из наиболее хорошо изученных плиозавров в мире, но и единственный, имеющий полную виртуальную реконструкцию, - сообщает институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова.

