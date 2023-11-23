В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку

К моменту операции функции почки у дочери уже окончательно угасли
В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ врачи выполнили очередную пересадку почки, восьмую по счёту, рассказали в пресс-службе больницы.
Пересадка понадобилась 34-летней женщине, страдающей почечной недостаточностью. Эта болезнь может развиваться по самым разным причинам – например, от длительного приёма лекарств, несбалансированного питания, инфекционных заболеваний. Но бывают случаи, когда болезнь приходит из-за генетической предрасположенности, то есть наследственности. В такой ситуации и оказалась пациентка.
Проблемы с почками у неё начались ещё в детстве, но два года назад ситуация сильно обострилась. Пациентку на карете скорой помощи экстренно доставили в больницу. Выяснилось, что функции почек окончательно угасли, теперь их работу должен выполнять специальный аппарат для диализа.
Альтернативой была только пересадка органа. Мама женщины сразу же приняла решение – во что бы то ни стало помочь дочери.
Как раз в Бурятии выполнили первую трансплантацию почки. И женщины обратились к нефрологам РКБ.
- Донор должен быть здоровым на 200 %, как космонавт, поэтому мы тщательно обследуем их. В этой ситуации было выявлено новообразование почки, нам пришлось отказаться от идеи пересадки, - рассказала руководитель республиканского нефрологического центра РКБ, главный специалист-нефролог минздрава Бурятии Вера Бадмаева.
Далее мама прошла лечение в отделении урологии. Новообразование, к счастью, оказалось доброкачественным, и его успешно удалили.
Донорскую пару снова включают в программу по пересадке, однако при обследовании выявили проблемы с щитовидной железой, на этот раз у дочери. Но сдаваться никогда нельзя, поэтому она обратилась за помощью к единственному эндохирургу Бурятии Сергею Санжимитыпову, заведующему хирургическим отделением РКБ имени Семашно.
После проведённого оперативного лечения был вынесен вердикт – к трансплантации готова.
- Мы уже знали, что врачи провели уже семь операций, поэтому страха, недоверия или желания поехать в Москву не было, - рассказала мама-донор.
16 ноября врачи успешно выполнили трансплантацию почки. Операция прошла в штатном режиме.
22 ноября мама, подарившая полноценную жизнь для дочери, выписалась домой. Чувствует она себя замечательно, очень бодра и полна надежд.
Как сообщал «Байкал-Daily», первую трансплантацию почки в Бурятии провели в сентябре 2021-го. Реципиентом стала 40-летняя женщина, которой орган пересадили от родственника.
В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку
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