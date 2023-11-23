23 ноября

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Больница в Бурятии ввела масочный режим

Больница в Бурятии ввела масочный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Носить маски нужно и персоналу, и пациентам

Иволгинская центральная районная больница ввела масочный режим. Он действует для персонала и пациентов.

Объявление об этом опубликовали накануне, 22 ноября, на официальной странице больницы.

«Уважаемые пациенты! В ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ введён обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений. Берегите своё здоровье!» - говорится в сообщении.

Медики также рекомендовали носить маски при посещении магазинов, аптек, поездках на общественном транспорте и других местах массового скопления людей.
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