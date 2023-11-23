Больница в Бурятии ввела масочный режим

Носить маски нужно и персоналу, и пациентам



Иволгинская центральная районная больница ввела масочный режим. Он действует для персонала и пациентов.



Объявление об этом опубликовали накануне, 22 ноября, на официальной странице больницы.



«Уважаемые пациенты! В ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ введён обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений. Берегите своё здоровье!» - говорится в сообщении.



Медики также рекомендовали носить маски при посещении магазинов, аптек, поездках на общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

