Улан-удэнцам предложили оценить качество поездок в маршрутках

Опрос проводится до конца ноября
Жителям Улан-Удэ предлагают оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.
На официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится соцопрос, где жителям столицы Бурятии предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Опрос включает в себя 29 вопросов. У респондентов интересуются: довольны ли они наполняемостью автобусов, скоростью, интервалом движения, удобством посадки/высадки и пр.
Пройти опрос можно по ссылке https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList, или воспользовавшись QR-кодом.
Опрос проводится с 22 по 29 ноября.
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