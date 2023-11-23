Улан-удэнцам предложили оценить качество поездок в маршрутках

Жителям Улан-Удэ предлагают оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.На официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится соцопрос, где жителям столицы Бурятии предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Опрос включает в себя 29 вопросов. У респондентов интересуются: довольны ли они наполняемостью автобусов, скоростью, интервалом движения, удобством посадки/высадки и пр.Пройти опрос можно по ссылке https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList, или воспользовавшись QR-кодом.Опрос проводится с 22 по 29 ноября.