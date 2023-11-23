Морозы ударили в двух сёлах
В сёлах Белоозерск и Боргой Джидинского района Бурятии из-за низкой температуры перенесли занятия у школьников, учащихся первой смены. Об этом сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».
Утром столбик термометра опустился ниже до -35 градусов. Уроки первой смены перенесены на 11:00.
Напомним, занятия в школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 градусов - в 1-4 классах;
-35, - 36 градусов - в 1-5 классах;
-36 градусов - в 1-6 классах;
-37 градусов - в 1-8 классах;
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.
В Бурятии начались переносы уроков из-за морозов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они откроются с середины декабря
Под открытым небом
В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта
В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся
Днём не выше -15 градусов
Мужские и женские команды поборются за призы Закамны
Соревнования состоятся в Кабанском районе
Их предоставят 60 представителям Иркутской области и Бурятии
В нацбиблиотеке пройдёт встреча с писателем и ламами казачьего войска
Жители города могут порадовать подарками нуждающихся детей
В Нурселении скоро откроется врачебная амбулатория
Сейчас специалисты оценивают текущее состояние зданий и рассчитывают примерные объёмы по их восстановлению
На турнире в Краснокаменске спортсмены республики заняли три первых и три третьих места
Её учредят в Иркутской области
Спортсмен завоевал две медали