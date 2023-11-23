23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии начались переносы уроков из-за морозов

В Бурятии начались переносы уроков из-за морозов
Общество,  Фото:pixabay.com
Морозы ударили в двух сёлах

В сёлах Белоозерск и Боргой Джидинского района Бурятии из-за низкой температуры перенесли занятия у школьников, учащихся первой смены. Об этом сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».

Утром столбик термометра опустился ниже до -35 градусов. Уроки первой смены перенесены на 11:00.

Напомним, занятия в школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:

-33, -34 градусов - в 1-4 классах;
-35, - 36 градусов - в 1-5 классах;
-36 градусов - в 1-6 классах;
-37 градусов - в 1-8 классах;
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.

школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
Общество, 23.11.2023
Они откроются с середины декабря 
15 стран приедут в Забайкалье на турнир по стрельбе из лука
15 стран приедут в Забайкалье на турнир по стрельбе из лука
Общество, 23.11.2023
В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта
Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу
Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу
Общество, 23.11.2023
В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся
На юге Бурятии пройдёт республиканский турнир по волейболу
На юге Бурятии пройдёт республиканский турнир по волейболу
Общество, 22.11.2023
Мужские и женские команды поборются за призы Закамны
В Бурятии разыграют кубок по зимнему мотокроссу
В Бурятии разыграют кубок по зимнему мотокроссу
Общество, 22.11.2023
Соревнования состоятся в Кабанском районе
Молодые исследователи Байкальского региона получат именные стипендии
Молодые исследователи Байкальского региона получат именные стипендии
Общество, 22.11.2023
Их предоставят 60 представителям Иркутской области и Бурятии
В Улан-Удэ расскажут о донских калмыках
В Улан-Удэ расскажут о донских калмыках
Общество, 22.11.2023
В нацбиблиотеке пройдёт встреча с писателем и ламами казачьего войска
В Улан-Удэ стартовала акция «Добрый Новый год»
В Улан-Удэ стартовала акция «Добрый Новый год»
Общество, 22.11.2023
Жители города могут порадовать подарками нуждающихся детей
В пригороде Улан-Удэ появятся новые медучреждения
В пригороде Улан-Удэ появятся новые медучреждения
Общество, 22.11.2023
В Нурселении скоро откроется врачебная амбулатория
Бурятия поможет восстановить разрушенные здания в ДНР
Бурятия поможет восстановить разрушенные здания в ДНР
Общество, 22.11.2023
Сейчас специалисты оценивают текущее состояние зданий и рассчитывают примерные объёмы по их восстановлению
Боксёры Бурятии выиграли 6 медалей в Забайкалье
Боксёры Бурятии выиграли 6 медалей в Забайкалье
Общество, 22.11.2023
На турнире в Краснокаменске спортсмены республики заняли три первых и три третьих места
Пловец из Бурятии стал призёром «Mad Wave Classic»
Пловец из Бурятии стал призёром «Mad Wave Classic»
Общество, 22.11.2023
Спортсмен завоевал две медали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^