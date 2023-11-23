В Бурятии начались переносы уроков из-за морозов

Морозы ударили в двух сёлах



В сёлах Белоозерск и Боргой Джидинского района Бурятии из-за низкой температуры перенесли занятия у школьников, учащихся первой смены. Об этом сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».



Утром столбик термометра опустился ниже до -35 градусов. Уроки первой смены перенесены на 11:00.



Напомним, занятия в школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:



-33, -34 градусов - в 1-4 классах;

-35, - 36 градусов - в 1-5 классах;

-36 градусов - в 1-6 классах;

-37 градусов - в 1-8 классах;

- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.



