В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров

Общество, Фото: администрация Иркутска

Они откроются с середины декабря



В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров. Они будут работать с 19 по 31 декабря.



На ярмарках можно будет приобрести живые ели, пихты, сосны и лапник. Для того, чтобы получить разрешение на продажу, предприниматели обязательно подтверждают происхождение товара. В городе продаются хвойные деревья, выращенные в регионе, сообщили в администрации города.



Приобрести ёлку можно будет в четырёх округах города.

