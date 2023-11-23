Они откроются с середины декабря
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров. Они будут работать с 19 по 31 декабря.
На ярмарках можно будет приобрести живые ели, пихты, сосны и лапник. Для того, чтобы получить разрешение на продажу, предприниматели обязательно подтверждают происхождение товара. В городе продаются хвойные деревья, выращенные в регионе, сообщили в администрации города.
Приобрести ёлку можно будет в четырёх округах города.
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они откроются с середины декабря
Под открытым небом
В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта
В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся
Днём не выше -15 градусов
Мужские и женские команды поборются за призы Закамны
Соревнования состоятся в Кабанском районе
Их предоставят 60 представителям Иркутской области и Бурятии
В нацбиблиотеке пройдёт встреча с писателем и ламами казачьего войска
Жители города могут порадовать подарками нуждающихся детей
В Нурселении скоро откроется врачебная амбулатория
Сейчас специалисты оценивают текущее состояние зданий и рассчитывают примерные объёмы по их восстановлению
На турнире в Краснокаменске спортсмены республики заняли три первых и три третьих места
Её учредят в Иркутской области
Спортсмен завоевал две медали