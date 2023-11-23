Днём не выше -15 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Баргузинскому району до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами до -6,-11, по крайнему северу -19,-24.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -13,-15.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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