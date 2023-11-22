С детьми встретился ветеран авиалесоохраны
В Баргузинском районе Бурятии учащиеся Сувинской средней школы познакомились с работой пожарных-десантников. Занятие для юных лесников провели инструктор ППК ФБУ «Авиалесоохрана», ветеран авиалесоохраны Андрей Бельков и участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.
- Мы провели полуторачасовую беседу-лекцию с практическим занятием на тему «Авиационная охрана лесов». Рассказали о том, как вести себя в лесу при возникновении и обнаружении возгорания, правила и меры безопасности, основные методы тушения, первичные методы тушения лесных пожаров. Ребят было более 30 человек. Почти все они юные лесоводы школьного лесничества «Хранители леса», - рассказал Сергей Максимов.
Дети слушали очень внимательно. После мальчишки примерили на себе спусковое устройство.
-Задачи у специалистов авиационной охраны лесов самые важные и трудные. Они защищают леса от пожаров, попадают в труднодоступные места с помощью десантирования. В их распоряжении есть всё самое необходимое, начиная от огнестойкого костюма, заканчивая автомобилями повышенной проходимости. Я рассказал детям о том, как происходит спуск групп десантников-парашютистов с самолёта, как побороть страх высоты. Возможно, кто-то из ребят в будущем захочет прийти в нашу профессию, - поделился Андрей Бельков.
В конце занятия развернули парашют системы «Лесник-3», который позволяют применять как для первоначального обучения парашютистов, так и для выполнения специальных задач.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, подобные занятия проводятся с детьми регулярно.
В Бурятии юные лесники изучают профессию пожарного-десантника
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