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Минсоцзащиты Бурятии проводит антитеррористические тренировки на своих объектах

Минсоцзащиты Бурятии проводит антитеррористические тренировки на своих объектах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

«Работа будет усилена»,

Министерство социальной защиты населения и подведомственные учреждения отрабатывают вопросы антитеррористической защищенности объектов. Об этом 22 ноября сообщила в своём телеграм-канале глава ведомства Татьяна Быкова.

«В реестре поставщиков министерства на сегодня состоит 58 организаций предоставляющие социальные услуги, - пояснила она. - В их числе 35 государственных, 15 - для граждан пожилого возраста и инвалидов, 19 учреждений для несовершеннолетних, «Центр социальной поддержки населения» с 21 подразделением в районах республики, а также 23 негосударственных организаций социального обслуживания.

На обеспечение комплексной безопасности учреждений в 2021 году правительство Бурятии выделило 2,8 млн рублей. На эти средства для 35 государственных учреждениях закуплены ручные металлодетекторы, установлено и монтировано оборудование по видеонаблюдению, осуществлен монтаж системы освещения, приобретено оборудование для контрольно-пропускных пунктов и турникетов. 

На проведение капитальных ремонтов, связанных с комплексной безопасностью, потратили более 14 млн рублей. 

По словам Быковой, в мае этого года разработаны и внедрены во все учреждения минсоззащиты актуализированные методические материалы, пакет документов по обеспечению защиты от террористов. С начала года на каждом объекте проведено свыше 10 тренировок и учебных занятий. Это также способствует антитеррористической защищенности учреждений.

«Работа продолжается и будет усилена», - пообещала министр.

Отметим, что именно в учреждениях минсоцзащиты Бурятии проходят реабилитацию раненые участники СВО.

Минсоцзащиты терроризм антитеррористические учения

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