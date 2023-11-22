На юге Бурятии пройдёт республиканский турнир по волейболу

Мужские и женские команды поборются за призы Закамны



21 ноября в Закаменском районе Бурятии прошёл организационный комитет по проведению ХLI республиканского турнира по волейболу на призы города Закаменск среди мужских и женских команд. Соревнования состоятся с 8 по 9 декабря.



В турнире ожидается участие сборных команд районов Бурятии, города Улан-Удэ и Монголии.



- Система проведения соревнования будет решена на заседании судейской коллегии 7 декабря и будет зависеть от количества заявившихся команд, - сообщили в администрации Закаменского района.



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